Weekend da record a Misano: sold out per Odifreddi e per la prima Magnalonga al Mare

Tutto esaurito anche per "Ritratti d'Autore"

In attesa degli eventi di maggio, che daranno il via alla stagione estiva di Misano Adriatico, gli appuntamenti andati in scena nel fine settimana appena concluso hanno fatto registrare grandi numeri e un generale successo.

Sold out anche l’ultimo appuntamento di “Ritratti d’Autore”

Con la lectio di Piergiorgio Odifreddi e un altro sold out è calato il sipario sulla rassegna filosofica Ritratti d’Autore. Tre appuntamenti, sotto la regia di Gustavo Cecchini, che hanno visto salire sul palco del Cinema Teatro Astra illustri pensatori del calibro di Adriana Cavarero, Massimo Cacciari e, appunto, Odifreddi, capaci di dare vita a tre intense serate che hanno lasciato il segno nel numeroso pubblico di Misano.

“Vedere l’Astra pieno ad ogni appuntamento – commenta l’Assessore alla Cultura Maria Elena Malpassi –lancia un segnale importante: la filosofia riesce tuttora a parlare al presente in modo vivo e coinvolgente. Un sentito grazie a Gustavo Cecchini che è riuscito anche quest’anno ad allestire un cartellone con figure di alto spessore e grazie a Gruppo Hera, Rivierabanca e Romagna Acque che hanno creduto in questa rassegna. Continueremo a investire in iniziative che stimolino il pensiero critico e facciano parlare di Misano Adriatico anche dal punto di vista culturale”.

Grande successo per la prima “Magnalonga al Mare”

Tutto esaurito anche per la prima edizione della “Magnalonga al Mare”. Il tradizionale evento enogastronomico itinerante, organizzato dal Podere Bianchi, per la prima volta si è svolto nella cornice di Misano Adriatico, con il mare e i suoi panorami unici a fare da scenario. Sei tappe, dislocate lungo un tragitto di circa 2,5 km, animate da musica dal vivo, per una giornata che ha lasciato un ricordo indelebile nei partecipanti.

50 famiglie del quartiere Santamonica al Civ per una domenica tra motori e comunità

In occasione della prima prova del Dunlop CIV, il Misano World Circuit Marco Simoncelli ha aperto le sue porte ai residenti del quartiere Santamonica, regalando una giornata speciale all’insegna della velocità, della passione e della condivisione.

All’evento hanno partecipato circa 50 famiglie residenti nel quartiere.

L’iniziativa è stata promossa dal Comitato di quartiere Santamonica, in collaborazione con il Comune di Misano Adriatico e la direzione dell’autodromo.