Weekend di degustazioni a Verucchio: oltre 20 produttori per "In.Con.Tra il Vino"

Sabato 9 e domenica 10 maggio la prima edizione

C’è un modo diverso di vivere il vino, lontano dalla fretta e vicino alla bellezza, ed è questo lo spirito di In.Con.Tra il Vino, il format firmato Only-Events che prosegue il suo percorso tra i paesi e i luoghi più suggestivi d’Italia, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza tra degustazioni, cultura e territorio.

Sabato 9 e domenica 10 maggio, dalle 15 alle 23, sarà la Rocca Malatestiana di Verucchio – Comune inserito nel circuito I Borghi più belli d’Italia — ad accogliere la prima edizione di In.Con.Tra il Vino, una mostra mercato nazionale interamente dedicata al vino che, per due giornate, sarà protagonista attraverso degustazioni e incontri con più di venti produttori provenienti da tutta Italia, in un percorso pensato per operatori del settore, appassionati e curiosi, con un’ampia selezione di etichette da scoprire direttamente dai produttori.

L’evento è organizzato da Only-Events di Oliviero Neri, in collaborazione con il centro culturale The Slow Side, con Riccardo Agostini, storica figura di riferimento nel panorama enologico riminese, e con Amaparco, la rete di oltre 20 parchi tematici, centri visita, musei e aree naturalistiche gestita dalla cooperativa Atlantide in Emilia-Romagna e il format mantiene la sua formula vincente: acquistando il kit degustazione con calice, i visitatori potranno accedere liberamente agli assaggi per tutta la giornata, muovendosi senza limiti tra i banchi dei produttori e scoprendo nuove cantine ed etichette. Il costo del kit è di 13 euro con acquisto online tramite piattaforma dedicata (https://form.jotform.com/241715668124357), di 15 euro se acquistato presso l’Enoteca Biberius di Rimini e di 20 euro invece se direttamente alla cassa durante l’evento.

“Con In.Con.Tra il Vino vogliamo creare molto più di una semplice mostra mercato, ma un’esperienza immersiva che unisca il piacere della degustazione alla bellezza e alla scoperta di luoghi straordinari — spiega il creatore del format nonché organizzatore Oliviero Neri di Only-Events — e la Rocca Malatestiana di Verucchio rappresenta perfettamente questa visione, perché è un luogo capace di raccontare storia, territorio e identità. Portare l’evento in questa magnifica cornice significa dare valore non solo al vino e ai produttori presenti, ma anche a un borgo straordinario che merita di essere visto e vissuto a livello nazionale. Il progetto cresce proprio in questa direzione, con tappe già realizzate e un calendario in continua espansione tra castelli, monasteri e borghi storici.”