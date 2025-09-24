Wellness Week 2025: una settimana all’insegna di salute e movimento in Romagna
Camminate guidate, incontri educativi e convegni sullo stile di vita sano coinvolgono Rimini, Misano Adriatico e Riccione.
Salute, movimento e stili di vita sani: ecco tutti gli eventi organizzati da Ausl Romagna in occasione della decima edizione della Wellness Week promossa dal 23 al 30 settembre da Wellness Foundation e Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio dell’Università di Bologna, dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Martedì 23 settembre a Rimini “Nodi in Movimento”: dalle 17 alle 19 c/o Nodo Territoriale di Salute “Centro Storico”, in via Gambalunga 106. Alle ore 17 incontro info educativo sui benefici dell'attività fisica e alle ore 18 CAMMINATA nel centro storico di Rimini condotta dai walking leader locali.
Mercoledì 24 settembre a Misano Adriatico “In Attesa Cammino”: dalle ore 19.45 alle 20.30 Camminata di 2,5 km (adatta alle mamme in attesa) condotta da walking leader. Ritrovo: Piazza Cristoforo Colombo, Via Lungo Darsena 67 - Portoverde
Giovedì 25 settembre a Riccione Convegno Il trattamento integrato dell'obesità e delle malattie metaboliche: dallo stile di vita alla chirurgia" dalle 14 alle 16, all’Ospedale Ceccarini, Aula Riunioni 4 piano.
Lunedì 29 settembre “In Attesa Cammino”: dalle ore 9 alle 10 a Rimini, Camminata condotta da Walking leader per donne in gravidanza e neomamme col passeggino. Ritrovo: Parcheggio Parco della Cava (in viale Euterpe).
Per info e programma iniziative Wellness Week 2025: https://www.wellnessfoundation.it/it/wellness-week/