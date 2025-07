West Nile, altra vittima in Campania: morto un 74enne di Pomigliano d’Arco

L’uomo era ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli. Nella stessa giornata è stato registrato un altro decesso in provincia di Caserta e un caso grave nel Lazio

La Campania registra un nuovo decesso legato al virus West Nile. Un uomo di 74 anni, originario di Pomigliano d’Arco, è morto venerdì 25 luglio all’Ospedale del Mare di Napoli. Secondo quanto riportato dal Mattino, il paziente era stato trasferito d’urgenza il 20 luglio per un’emorragia digestiva; due giorni dopo erano sopraggiunti febbre alta e stato confusionale, complicati da insufficienza renale. Nonostante le cure, l’uomo è deceduto alle 4:20 del 25 luglio.

Si tratta della seconda vittima in Campania nel giro di pochi giorni. Giovedì era stato infatti comunicato il decesso di un uomo di 80 anni di Maddaloni, ricoverato all’ospedale di Caserta e già affetto da gravi patologie pregresse. Nella stessa struttura è attualmente ricoverato, per lo stesso virus, un altro anziano residente sempre a Maddaloni.

Situazione critica anche nel Lazio, dove un uomo di 77 anni è morto all’Istituto Spallanzani di Roma. Il paziente, portatore di patologie croniche e sottoposto in passato a un trapianto cardiaco, aveva soggiornato recentemente a Baia Domizia, in provincia di Caserta, area in cui negli ultimi giorni sono stati confermati diversi casi di infezione da West Nile.