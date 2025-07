West Nile: ottava vittima in Italia, morto un 72enne a Caserta

Il virus trasmesso dalle zanzare continua a diffondersi: due nuovi casi in Lombardia, atteso il picco dei contagi dopo metà agosto

Un uomo di 72 anni di Maddaloni (Caserta) è morto per un’infezione da virus West Nile all’ospedale di Caserta. È la quarta vittima in Campania e l’ottava in Italia dall’inizio della stagione. L’anziano aveva un quadro clinico complesso e patologie pregresse.

Nel frattempo, in Lombardia sono stati segnalati due nuovi casi autoctoni: una 38enne a Milano e una 66enne a Pavia, quest’ultima attualmente ricoverata. La sorveglianza nella regione prosegue attraverso trappole per zanzare e controlli mirati su sangue e organi donati nelle aree interessate.

Secondo l’epidemiologo Antonello Maruotti, il numero dei contagi è destinato a crescere ancora, con un picco atteso tra la seconda e la terza settimana di agosto, per poi diminuire rapidamente. Quest’anno le regioni più colpite risultano Lazio e Campania, a differenza degli anni precedenti in cui l’epidemia era concentrata soprattutto tra Emilia-Romagna e Veneto.