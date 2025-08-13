WhatsApp: 850 iscritti in meno di tre settimane per il canale informativo di Riccione

Il canale, promosso dal Comune, permette a cittadini e turisti di ricevere aggiornamenti in tempo reale

A meno di tre settimane dal lancio, il nuovo canale WhatsApp “Riccione Welcome” ha già raggiunto numeri significativi: sono già 850 gli iscritti che stanno ricevendo ogni giorno aggiornamenti su tutto ciò che accade in città. Con un semplice “inoltra” in gruppi o liste attive, le comunicazioni possono velocemente raggiungere migliaia di persone in pochi minuti.

Il canale, attivato dall’Amministrazione comunale, affianca i profili social “Città di Riccione” e “Riccione Welcome” e i portali istituzionale comune.riccione.rn.it e turistico riccione.it. Grazie a WhatsApp, operatori turistici, cittadini e ospiti possono ricevere in tempo reale informazioni su eventi, mostre, concerti e iniziative, direttamente sul proprio smartphone.

L’assessore al Turismo Mattia Guidi dichiara: “Il successo di questi primi giorni conferma che WhatsApp è uno strumento potente per informare e coinvolgere. Siamo già vicini ai mille iscritti, traguardo che va oltre alle aspettative, non essendo Riccione una testata giornalistica o un influencer, categorie capaci oggi di aggregare community molto ampie. Invito tutti gli operatori turistici della città a iscriversi e a condividere il canale con i propri ospiti, così da permettere loro di scoprire e vivere ogni evento in programma, inoltrando le varie comunicazioni agli account che ritengono potenzialmente interessati. E ricordo che anche i turisti possono iscriversi direttamente: in questo modo resteranno sempre aggiornati durante l’intero soggiorno nella nostra città”.





Come iscriversi al canale WhatsApp di Riccione Welcome