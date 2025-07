Wimbledon, Sinner ai quarti grazie al ritiro di Dimitrov

Il bulgaro domina per due set, poi l’infortunio. L’azzurro: “Non mi sento vincitore”. Avanza anche Cobolli, eliminato Sonego

Jannik Sinner vola ai quarti di finale di Wimbledon, ma questa volta il pass arriva in modo inaspettato. L’azzurro approfitta del ritiro di Grigor Dimitrov, costretto a lasciare il campo nel terzo set a causa di un infortunio, dopo aver dominato i primi due parziali. “Non mi sento per niente vincitore”, ha dichiarato con onestà Sinner al termine dell’incontro.

Il match era iniziato in salita per l’altoatesino: Dimitrov, in grande forma, aveva imposto il suo ritmo nei primi due set, chiusi con autorevolezza. Ma nel terzo, un problema fisico ha messo fine al cammino del bulgaro, costringendolo al forfait e aprendo la strada a Sinner verso i quarti del torneo londinese.

Buone notizie anche da Flavio Cobolli, che continua il suo straordinario percorso a Church Road e conquista il pass per il turno successivo. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego, eliminato dopo una battaglia intensa.

Per l’Italia, dunque, resta vivo il sogno di un grande risultato sull’erba di Wimbledon, con Sinner e Cobolli pronti a giocarsi le loro carte nei prossimi turni.