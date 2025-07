Wonder Park inaugura il Kid’s Drive In e i saldi estivi a San Marino Outlet

Laboratorio creativo per costruire l’auto di cartone e shopping fino alle 23 con sconti extra.

Il fascino del Drive In, in un format pensato per i più piccoli, unito alla possibilità di fare shopping, a prezzi ancor più convenienti, fino alle 23.00: ci sono tutti gli ingredienti per una serata da trascorrere a San Marino Outlet Experience. L’appuntamento è per martedì 1° luglio, giornata in cui a San Marino si avvieranno i saldi estivi. Nelle boutique di San Marino Outlet Experience che aderiscono alla promozione, fino al 1° settembre sarà possibile trovare sconti extra fino al 70%.

L’avvio dei saldi estivi coincide con il primo appuntamento del Kid’s Drive In, in programma il primo giorno di ogni mese fino al 1° settembre. Ad inaugurare il cinema sotto le stelle, martedì 1° luglio, sarà il film d’animazione Wonder Park.

I bambini, oltre ad assistere alla proiezione, potranno costruirsi personalmente la propria automobilina di cartone, la MarbreCar. Il laboratorio creativo è in programma dalle 19.00 alle 20.30 con la consegna del kit contenente tutto l’occorrente per costruire e decorare la propria macchinina.

Alle 21:00, poi, avrà inizio la proiezione nella Event Plaza di San Marino Outlet Experience. I posti sono limitati: è necessaria la prenotazione attraverso la compilazione del form disponibile sul sito web e sui canali social di San Marino Outlet Experience.

Per l’occasione l’orario di apertura dell’outlet sarà prolungato fino alle 23:00.