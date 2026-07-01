World Ducati Week, a Riccione arriva la parata dei motociclisti: modifiche alla viabilità

Venerdì 3 luglio la sfilata partirà dal Misano World Circuit e attraverserà la città fino a viale D’Annunzio

La città di Riccione si prepara ad accogliere una nuova edizione del World Ducati Week, il grande raduno internazionale che dal 2 al 5 luglio 2026 richiamerà migliaia di appassionati delle due ruote nel territorio romagnolo. Tra i momenti più attesi dell'evento, che prevede spettacoli e sessioni in pista al Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’, c’è la spettacolare parata motociclistica in programma nella serata di venerdì 3 luglio. Le moto partiranno dall'autodromo alle ore 19:30 per raggiungere Riccione tra le 20 e le 21:00, terminando il tragitto in viale D'Annunzio nei pressi del Samsara in piazzale Vittorini. Per garantire la sicurezza pubblica e il corretto svolgimento della manifestazione, l’Ufficio Traffico e la Polizia locale di Riccione hanno predisposto un piano temporaneo di regolamentazione del traffico veicolare e pedonale.

I divieti di transito e le limitazioni agli accessi

Le principali modifiche alla viabilità si concentrerà nella giornata di venerdì 3 luglio. A partire dalle ore 19:45 e fino alle ore 21:00, scatterà il divieto di transito su viale Torino, viale Milano e viale D'Annunzio, tratti stradali che saranno riservati esclusivamente al passaggio dei motociclisti partecipanti alla parata. Dalle ore 20:00 fino alla mezzanotte sarà introdotto il divieto di accesso su viale D'Annunzio in corrispondenza degli incroci con viale Angeloni, viale Verdi e viale Tassoni, con la sola eccezione consentita per i bus di linea del trasporto pubblico.

Nelle aree di sosta strategiche vicine al punto d'arrivo della sfilata dalle ore 6:00 di venerdì 3 luglio e fino alle ore 6:00 di sabato 4 luglio, in piazzale Vittorini e parte di piazzale Neruda sarà istituito il divieto di transito e di sosta. All'interno delle aree segnalate potranno circolare e sostare esclusivamente i mezzi della ditta incaricata di eseguire i lavori di allestimento per l'evento. Un'apposita segnaletica guiderà i residenti e i visitatori verso i percorsi alternativi disponibili. Tutti gli incroci principali saranno presidiati dalla Polizia locale di Riccione al fine di consentire il passaggio in sicurezza di tutte le moto.





