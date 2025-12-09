Zelensky a Roma: “Invieremo agli Usa un piano di pace rivisto”

Il leader ucraino incontra Papa Leone a Castel Gandolfo e vede la premier Meloni

L’Ucraina condividerà oggi con gli Stati Uniti una versione aggiornata del proprio piano di pace, elaborato dopo i colloqui a Londra tra il presidente Volodymyr Zelensky e i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. Il nuovo documento, ha spiegato il presidente ucraino, “è stato ridotto da 28 a 20 punti ed eliminato di alcune parti considerate anti-ucraine”.

Zelensky è arrivato oggi a Roma dopo il vertice di Londra e la tappa di Bruxelles. A Castel Gandolfo ha avuto un incontro di circa 30 minuti con Papa Leone, nella cornice di Villa Barberini: si tratta del terzo faccia a faccia tra i due dopo quello dello scorso luglio e dopo la messa di insediamento di Prevost.

Nel pomeriggio il presidente ucraino è atteso a Palazzo Chigi per il colloquio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con cui discuterà degli sviluppi del conflitto e del nuovo piano di pace da sottoporre agli Stati Uniti.