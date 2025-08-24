Zelensky: "Abbiamo bisogno di una pace giusta"

ncendio in una centrale nucleare russa nel Kursk dopo l’abbattimento di un drone ucraino. A Kiev il premier canadese Carney per la Festa dell’indipendenza

Nel giorno della celebrazione dell’indipendenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito la determinazione del Paese a non cedere alle pressioni di Mosca.

«Un’Ucraina unita non sarà mai più costretta nella storia a quella vergogna che i russi chiamano compromesso. Abbiamo bisogno di una pace giusta», ha dichiarato il capo di Stato davanti ai cittadini.

Intanto, nella notte, un incendio è scoppiato in una centrale nucleare russa nella regione di Kursk, in seguito all’abbattimento di un drone ucraino da parte della difesa aerea. Secondo le autorità locali, non ci sono state vittime né feriti, ma la capacità produttiva dell’impianto è stata temporaneamente ridotta. «Il livello di radioattività non è cambiato e corrisponde ai valori naturali», si legge in una nota ufficiale.

A Kiev, le celebrazioni hanno visto anche la presenza del primo ministro canadese Mark Carney, giunto nella capitale ucraina per rendere omaggio alla resistenza del Paese e partecipare alle iniziative organizzate per la Festa dell’indipendenza.