Zenhora, il benessere a portata di click: un portale riunisce i migliori professionisti del settore

Dalla fisioterapia ai trattamenti olistici, l'idea di Giacomo Ucci, abruzzese trapiantato a Rimini

È nata Zenhora, la nuova community del wellness: una piattaforma che mette in rete, partendo proprio da Rimini, tutti gli operatori del settore. Un sistema di coupon legati al benessere, con offerte, promozioni, novità e un' unica certezza: soltanto servizi di qualità. Il meccanismo è semplice: navighi, clicchi e poi acquisti. L'operatore, che beneficia di una vetrina completamente gratuita, incassa e Zenhora trattiene soltanto una piccolissima commissione. Fisioterapia, massaggi tradizionali, trattamenti olistici ed estetici, una vera e propria bussola nel mondo della bellezza e della salute per orientare il pubblico, non sempre formato, verso i migliori professionisti certificati.

L'idea è di Giacomo Ucci, 37 anni, massoterapista abruzzese trapiantato a Rimini, che è riuscito a riunire in un unico progetto le sue più grandi passioni: la massoterapia e l'informatica. "Abbiamo iniziato da Rimini e Lanciano, le mie due città, ma l'obiettivo è chiaramente quello di mettere in rete i professionisti di tutta Italia", spiega Ucci. "Realtà spesso molto piccole che attraverso questo portale potranno riuscire a pubblicizzarsi gratuitamente. Oggi non è facile per un giovane aprire un'attività e avere subito clienti, lo so perchè di gavetta ne ho fatta tanta prima di aprire il mio centro a Lanciano".

Una vera e propria community del wellness. "La nostra missione però va oltre il semplice collegamento tra domanda e offerta. L'obiettivo è trasformare Zenhora nel cuore pulsante del settore del benessere, diventando il primo pensiero sia per chi cerca un trattamento, sia per chi desidera offrire i propri servizi", racconta. "Insomma, non parliamo solo di una piattaforma, ma di un movimento, una rivoluzione nel mondo del benessere. Zenhora vuole essere il luogo dove le passioni incontrano le necessità, dove la tecnologia amplifica il tocco umano".

Un marchio di qualità testato in prima persona. "Come in tanti altri settori, anche in quello del benessere esistono molti improvvisati. Ecco perchè tutti i trattamenti acquistabili su Zenhora sono stati testati, incontrando personalmente gli inserzionisti. Esiste naturalmente un meccanismo di recensioni, ma partiamo comunque da un livello di professionalità certificata. L'obiettivo è anche quello di fare un po' di pulizia e dare più valore all'intero movimento del wellness".