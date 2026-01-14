Zona 30 nel centro storico di Roma: da domani il nuovo limite di velocità

Dal 15 gennaio scatta il limite di 30 km/h nella Ztl e in altre mille strade della Capitale. Il provvedimento riguarda anche importanti arterie e prevede nuovi controlli elettronici

Da domani il centro storico di Roma entra ufficialmente in Zona 30. Ieri il Comune ha firmato la determina che dà avvio al provvedimento, fissando a 30 chilometri orari il nuovo limite di velocità all’interno della Ztl e su numerose altre strade cittadine.

Il limite sarà operativo dal 15 gennaio e interesserà non solo le vie minori, ma anche alcune delle principali arterie del centro, tra cui corso Vittorio Emanuele, via del Teatro Marcello e il Traforo. Complessivamente, il provvedimento coinvolge circa mille strade, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, ridurre gli incidenti e rendere la mobilità urbana più sostenibile.

Parallelamente all’introduzione della Zona 30, il Comune ha annunciato l’installazione di nuovi autovelox su strade considerate ad alto rischio, come via Cristoforo Colombo, la Tangenziale e viale Newton, per garantire il rispetto dei limiti e rafforzare i controlli.

L’amministrazione capitolina sottolinea che la misura rappresenta un passo importante verso una città più sicura per pedoni, ciclisti e automobilisti, in linea con le politiche europee di moderazione del traffico urbano.