Ztl, conto alla rovescia finito: scattano le multe da 83 euro

A fine ottobre partono i verbali in centro storico e Borgo San Giuliano

Il conto alla rovescia per le multe vere e proprie è ormai partito. Dal 1° ottobre saranno recapitate 7mila lettere di avviso agli automobilisti che, tra centro storico e Borgo San Giuliano, hanno varcato i varchi elettronici delle Ztl senza permesso durante i due mesi e mezzo di pre-esercizio. Per ora soltanto un richiamo, ma a breve scatteranno le sanzioni: 83 euro (ridotti a 58 in caso di pagamento entro tre giorni dalla notifica).

Le telecamere installate in tredici punti nevralgici della città – dieci nel cuore del centro e tre al Borgo – hanno registrato un flusso continuo di veicoli non autorizzati. Un “test” che il Comune ha scelto di avviare prima dell’applicazione effettiva delle multe, per dare modo a cittadini e visitatori di abituarsi alle nuove regole di accesso.

I varchi non perdonano: in centro storico si trovano in via Bastioni meridionali (attivi dalle 22 alle 6), in via Dante (9-12 e 16-19.30), in via XXII Giugno, in via Bertani, in via Giovanni XXIII (attivo 24 ore su 24), nei due punti di corso d’Augusto, in via Castelfidardo, in via Michele Rosa e in via d’Azeglio. Al Borgo San Giuliano, invece, i tre occhi elettronici presidiano via Marecchia, via Trai e viale Tiberio, tutti con funzionamento h24.

Dal centro al Borgo, l’obiettivo dichiarato è duplice: ridurre il traffico nei luoghi storici più delicati della città e restituire spazi vivibili a residenti e pedoni. Ma i numeri raccontano già quanto sia difficile cambiare abitudini: migliaia di accessi non autorizzati in poche settimane.

Se sul lungomare nord le sanzioni hanno già superato quota 27mila da aprile a settembre, con introiti milionari per le casse comunali, ora l’attenzione si sposta sul cuore cittadino. A fine ottobre, infatti, non ci saranno più avvertimenti: scatteranno i verbali.