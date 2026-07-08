"11 Gradi De Gustibus", il bus che promuove vino, turismo e mobilità sostenibile

Sulla linea 11 della costa romagnola l'iniziativa di Start Romagna: chi raggiunge gli eventi enogastronomici con il trasporto pubblico riceve un calice di vino in omaggio

È entrato in servizio sulla linea 11 della costa romagnola il nuovo autobus "11 Gradi De Gustibus", il progetto promosso da Start Romagna per valorizzare il territorio, incentivare il turismo enogastronomico e favorire una mobilità più sostenibile.

«Il nome nasce dall'unione di degustazione e bus – spiega il direttore di Start Romagna, Angelo Erbacci – e rappresenta l'idea di scoprire le eccellenze del territorio, comprese quelle enologiche, utilizzando il trasporto pubblico».

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Direttore di Start Romagna, Angelo Erbacci

L'iniziativa invita cittadini e turisti a raggiungere gli eventi dedicati al vino senza utilizzare l'auto, con vantaggi sia per la sicurezza stradale sia per l'ambiente. «Con il bus si può partecipare alle degustazioni e tornare a casa in sicurezza, contribuendo anche a ridurre traffico ed emissioni», sottolinea Erbacci, ricordando che un autobus può sostituire fino a 40 automobili private.

Per incentivare l'utilizzo del servizio, chi raggiungerà manifestazioni come "Passaggi di Vino" mostrando il biglietto del bus, o una fotografia che ne dimostri l'utilizzo, riceverà un drink in omaggio per degustare un calice di vino.

Un'iniziativa che punta a coniugare trasporto pubblico, valorizzazione del territorio e consumo responsabile, offrendo un'alternativa pratica e sostenibile agli spostamenti in auto.