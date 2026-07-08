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"11 Gradi De Gustibus", il bus che promuove vino, turismo e mobilità sostenibile

Sulla linea 11 della costa romagnola l'iniziativa di Start Romagna: chi raggiunge gli eventi enogastronomici con il trasporto pubblico riceve un calice di vino in omaggio

A cura di Glauco Valentini Redazione
08 luglio 2026 15:48
"11 Gradi De Gustibus", il bus che promuove vino, turismo e mobilità sostenibile -
Rimini
Turismo
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È entrato in servizio sulla linea 11 della costa romagnola il nuovo autobus "11 Gradi De Gustibus", il progetto promosso da Start Romagna per valorizzare il territorio, incentivare il turismo enogastronomico e favorire una mobilità più sostenibile.

«Il nome nasce dall'unione di degustazione e bus – spiega il direttore di Start Romagna, Angelo Erbacci – e rappresenta l'idea di scoprire le eccellenze del territorio, comprese quelle enologiche, utilizzando il trasporto pubblico».

Direttore di Start Romagna, Angelo Erbacci

L'iniziativa invita cittadini e turisti a raggiungere gli eventi dedicati al vino senza utilizzare l'auto, con vantaggi sia per la sicurezza stradale sia per l'ambiente. «Con il bus si può partecipare alle degustazioni e tornare a casa in sicurezza, contribuendo anche a ridurre traffico ed emissioni», sottolinea Erbacci, ricordando che un autobus può sostituire fino a 40 automobili private.

Per incentivare l'utilizzo del servizio, chi raggiungerà manifestazioni come "Passaggi di Vino" mostrando il biglietto del bus, o una fotografia che ne dimostri l'utilizzo, riceverà un drink in omaggio per degustare un calice di vino.

Un'iniziativa che punta a coniugare trasporto pubblico, valorizzazione del territorio e consumo responsabile, offrendo un'alternativa pratica e sostenibile agli spostamenti in auto.

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