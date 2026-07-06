Cade dal terzo piano e finisce nel cortile: giallo sulla dinamica a Misano

Corsa disperata verso l'ospedale

Un 40enne è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal terzo piano di una palazzina a Porto Verde di Misano Adriatico. L'episodio è avvenuto nella serata di lunedì 6 luglio, intorno alle 20.30, in via Calle dei Pescatori.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe impattato contro una tettoia prima di cadere nel cortile sottostante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. In un primo momento era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, ma a causa dell'orario notturno il ferito è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale Bufalini di Cesena.

Le sue condizioni sono molto gravi. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento l'ipotesi prevalente è quella di una caduta accidentale, ma gli investigatori non escludono altre possibilità e stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti.