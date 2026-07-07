Villa Verucchio saluta Sebastiano Pazzini, anima dell'Agriturismo Duslaun

Per trent'anni ha valorizzato la campagna romagnola con ospitalità, tradizione e amore per la terra. Oggi l'ultimo saluto

Villa Verucchio è in lutto per la scomparsa di Sebastiano Pazzini, fondatore dell'Agriturismo Duslaun, figura molto conosciuta e stimata in tutta la Valmarecchia. Per circa trent'anni Sebastiano ha dedicato la propria vita alla sua terra, alla famiglia e alla valorizzazione delle tradizioni romagnole, trasformando il lavoro nei campi in un progetto di autentica ospitalità. Grazie al suo impegno, l'agriturisismo il Duslaun è diventato nel tempo un punto di riferimento per la cucina tipica e l'accoglienza del territorio. Dal desiderio di valorizzare la campagna romagnola nacque un luogo dove il legame con il territorio, la genuinità e l'ospitalità sono sempre stati i valori fondanti. Tra la sua amata vigna, gli uliveti, i campi coltivati e una cucina fedele alla più autentica tradizione romagnola, Sebastiano ha saputo trasmettere la passione per il lavoro e l'amore per le proprie radici. Con la sua scomparsa lascia un'eredità preziosa fatta di umiltà, dedizione, sacrificio e profondo amore per la propria terra, valori che continueranno a vivere nell'attività di famiglia e nel ricordo di quanti hanno avuto modo di conoscerlo.

L'ultimo saluto a Sebastiano Pazzini sarà celebrato oggi, martedì 7 luglio, alle ore 16, presso il Convento dei Frati di Villa Verucchio.