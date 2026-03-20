114 kg di cocaina e milioni in contanti: sconti di pena per la holding criminale della Romagna

Traffico di droga sull'asse Modena-Rimini: ecco le sentenze d’Appello per i signori del narcotraffico

La Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna ha portato a processo un’organizzazione criminale legata a un vasto traffico internazionale di droga, con ramificazioni anche nella provincia di Rimini.

Nel giudizio di secondo grado davanti alla Corte d’assise d’appello di Bologna, che vede 14 imputati (in prevalenza di origine albanese), sono state decise alcune riduzioni di pena rispetto al primo grado. Tra le accuse figura anche un episodio di sequestro di persona a scopo di estorsione.

L’indagine, coordinata dal pm della Dda, aveva portato nell’estate 2023 a 13 arresti, soprattutto tra residenti tra Forlì-Cesena e la costa romagnola. Nel corso dell’operazione furono sequestrati circa 114 kg di cocaina, 37 kg di hashish e oltre un milione di euro in contanti.

Dalle investigazioni, sviluppate anche grazie all’analisi di piattaforme criptate, è emersa l’esistenza di due distinte associazioni per delinquere: una con base nel modenese e una radicata in Romagna, operativa tra le province di Forlì-Cesena e Rimini. Quest’ultima rappresentava un nodo strategico per la distribuzione lungo la riviera, sfruttando la forte presenza turistica e i collegamenti logistici della zona.

Per alcuni imputati le pene sono state ridotte in appello, mentre per altri sono state rideterminate attraverso il concordato, una forma di patteggiamento nel secondo grado di giudizio.

Secondo l’accusa, le due organizzazioni erano collegate tra loro e con gruppi criminali attivi all’estero, caratterizzate da una struttura gerarchica, ampia disponibilità di mezzi e ingenti capitali, oltre a una rete operativa capillare anche nel territorio riminese.