Scontro tra auto e scooter a Santarcangelo: ferite due ragazze

L'incidente si è verificato attorno alle nove di questa mattina

Questa mattina, alle ore 9, si è verificato un incidente stradale sulla via Emilia a San Martino in Riparotta che ha coinvolto un’auto e uno scooter, con a bordo due ragazze.

Secondo le prime ricostruzioni, entrambi i veicoli provenivano da Santarcangelo quando le due ragazze a bordo di uno scooter Vespa avrebbero tentato di effettuare il sorpasso di una Fiat Panda bianca. Nello stesso momento, la conducente dell’auto avrebbe svoltato a sinistra per imboccare una strada sterrata laterale, nonostante in quel tratto fosse presente il divieto di svolta. La manovra ha causato l’impatto tra i due veicoli.

A seguito dello scontro, l’auto ha perso il controllo finendo nel fossato sul lato destro della carreggiata. Le due giovani sullo scooter sono rimaste ferite: una delle ragazze è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre l’altra è stata trasferita all’ospedale di Rimini.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, l'automedica e l’elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.