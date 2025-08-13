12 nuove telecamere per Borgo Marina: lavori al via in autunno

Conclusione prevista tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026

Con l'aggiornamento del Documento di Indirizzo alla Progettazione per l'impianto di videosorveglianza nel quartiere di Borgo Marina, prende la sua forma definitiva il progetto che prevede l'installazione di 12 telecamere per il controllo urbano. L’inizio dei lavori è programmato per l'autunno 2025, con conclusione prevista tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026.

Il sistema di videosorveglianza, del valore complessivo di oltre 128 mila euro, interesserà le principali arterie del quartiere con un piano di installazione articolato su 6 vie strategiche: via Giovanni XXIII, via San Nicolò, via Vittime Civili di Guerra, via Gambalunga, via Mameli e la rotatoria di via Savonarola.

Nel dettaglio, le telecamere saranno posizionate come segue: 2 unità all'incrocio tra via Giovanni XXIII e via Mameli, altre 2 tra via San Nicolò e via Mameli, 2 telecamere sostitutive all'angolo tra via Giovanni XXIII e via Roma, 2 dispositivi tra via Giovanni XXIII e via Bastioni Settentrionali, 1 telecamera in via Vittime Civili di Guerra, 1 all'incrocio tra via Gambalunga e via Vittime Civili di Guerra, 1 in via Gambalunga davanti alle scuole Ferrari e infine 1 presso la rotatoria di via Savonarola.

Il progetto prevede la realizzazione di opere edili propedeutiche all'installazione, affidate alla società in house Anthea, seguite dall'impianto tecnologico completo di fibra ottica comunale, che sarà oggetto di affidamento diretto. I lavori inizieranno in autunno con conclusione prevista tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.

L'aggiornamento del Documento di Indirizzo alla Progettazione si è reso necessario a seguito di un percorso di valutazioni tecniche e amministrative iniziato con una Deliberazione di Giunta del 2023, che aveva approvato un primo progetto da 100.000 euro. Le successive analisi hanno evidenziato la necessità di adeguare l'intervento alle specificità dell'area, caratterizzata da materiali di pregio nell'arredo urbano, determinando la scelta di affidare i lavori ad Anthea.

L'aggiornamento dei prezzi dei materiali e le nuove modalità operative hanno richiesto un incremento del finanziamento, approvato dal Consiglio Comunale lo scorso maggio attraverso una variazione di bilancio che ha portato l'importo all’attuale cifra (di 128.261,04 euro).