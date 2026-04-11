13 anni di crimini tra Forlì e Rimini: condanna definitiva per un 50enne, portato in carcere

L'uomo ha un elevato profilo criminale, riferiscono dalla Questura

Ieri (10 aprile) la Squadra Mobile della Polizia di Rimini ha arrestato un 50enne riminese, destinatario di un ordine di carcerazione: dovrà espiare una pena di reclusione di 6 anni, dopo essere divenute definitive una serie di condanne per reati che vanno dalla ricettazione allo spaccio, dall'estorsione alla bancarotta fraudolenta. I fatti, commessi a Rimini e Forlì, risalgono al periodo 2005-2018. "L’uomo, soggetto ben noto alle forze dell’ordine e con elevato profilo criminale, in passato è stato anche sorvegliato speciale della Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno a Rimini", precisano dagli uffici della Questura.