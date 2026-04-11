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13 anni di crimini tra Forlì e Rimini: condanna definitiva per un 50enne, portato in carcere

L'uomo ha un elevato profilo criminale, riferiscono dalla Questura

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
11 aprile 2026 14:40
13 anni di crimini tra Forlì e Rimini: condanna definitiva per un 50enne, portato in carcere - Il carcere dei 'Casetti' di Rimini
Il carcere dei 'Casetti' di Rimini
Rimini
Cronaca
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Ieri (10 aprile) la Squadra Mobile della Polizia di Rimini ha arrestato un 50enne riminese, destinatario di un ordine di carcerazione: dovrà espiare una pena di reclusione di 6 anni, dopo essere divenute definitive una serie di condanne per reati che vanno dalla ricettazione allo spaccio, dall'estorsione alla bancarotta fraudolenta. I fatti, commessi a Rimini e Forlì, risalgono al periodo 2005-2018. "L’uomo, soggetto ben noto alle forze dell’ordine e con elevato profilo criminale, in passato è stato anche sorvegliato speciale della Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno a Rimini", precisano dagli uffici della Questura.

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