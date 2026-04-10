Giovane cade dal balcone a Santa Giustina: è grave

Intervenuto immediatamente l'elisoccorso

Episodio drammatico nel pomeriggio di oggi, 10 aprile, a Santa Giustina, dove un giovane è caduto dal balcone al secondo piano di una palazzina in via Fusignano 5. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e non è chiaro, al momento, cosa abbia provocato la caduta. Il giovane è stato soccorso tempestivamente e trasportato d’urgenza in ospedale tramite elisoccorso, atterrato nelle vicinanze del luogo dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.