13enne si frattura un braccio a scuola, avvocato condannato a risarcire la famiglia

Il legale non interruppe la prescrizione, facendo sfumare l’indennizzo. Il tribunale lo condanna a pagare 7.230 euro

Un 13enne si fratturò un braccio a scuola nel settembre 2014, ma la famiglia perse la possibilità di ottenere il risarcimento per un errore dell’avvocato incaricato di seguire la pratica. Il legale, un 50enne, non rispettò i termini per interrompere la prescrizione, facendo decadere la richiesta di indennizzo. Il tribunale di Rimini lo ha condannato a risarcire la famiglia con 7.230 euro, tra danni, interessi e spese processuali.