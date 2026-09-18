Rimini, a torso nudo prende a sassate le vetrine in Corso d'Augusto: denunciato

Il giovane è stato denunciato per le ipotesi di reato di danneggiamento aggravato continuato e resistenza a pubblico ufficiale

Un giovane di nazionalità somala è stato arrestato ieri sera (giovedì 17 settembre), a Rimini, per le ipotesi di reato di danneggiamento aggravato continuato e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti in Corso d'Augusto: secondo quanto ricostruito dalla Polizia, intervenuta intorno alle 22, il giovane, a torso nudo, avrebbe iniziato a danneggiare le vetrine dei negozi, usando un sasso. All'arrivo degli agenti, visibilmente agitato, con alcuni tagli sanguinanti e il sasso in mano, ha iniziato a sproloquiare, venendo così immobilizzato e portato in Questura per gli accertamenti, al termine dei quali è stata formalizzata la denuncia.