San Martino dei Mulini, accosta con l’auto e muore: aveva 79 anni

L'uomo era di nazionalità francese. Ha accostato, poi il decesso per un malore

Ha fatto appena in tempo ad accostare con l'auto ed è spirato. Sono ancora in corso le indagini per capire le cause della morte di un uomo di nazionalità francese, classe 1947, morto questa mattina (18 settembre) a San Martino dei Mulini. Secondo una prima ricostruzione l'uomo viaggiava con connazionali in direzione Rimini-Novafeltria. Si trovava sulla via Marecchiese ed aveva superato l'incrocio di San Martino dei Mulini quando, intorno alle 9, l'auto ha improvvisamente accostato all'altezza dell'ingresso di un'azienda di infissi. Il 79enne alla guida ha perso la vita probabilmente a causa di un malore. Si erano immediatamente attivati i soccorsi ma per il 79enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi e i soccorsi personale del 118 e i Carabinieri di Santarcangelo di Romagna.