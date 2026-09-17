A Riccione nasce un nuovo polo per gli hotel: software e marketing si fondono insieme

Retorica e Hexesoft uniscono le competenze in un progetto dedicato alle strutture ricettive. Al centro tecnologia, dati, comunicazione e vendita

A Riccione il mondo dell'hospitality prova a cambiare passo e lo fa mettendo insieme due pezzi che, nelle strutture ricettive, spesso viaggiano ancora su binari separati: tecnologia e marketing. In viale Ceccarini nasce infatti un nuovo polo dedicato agli hotel, frutto della collaborazione tra Retorica, agenzia riccionese attiva da oltre dieci anni nella comunicazione e nel marketing, ed Hexesoft, software house specializzata in soluzioni digitali per la gestione d'impresa.

L'idea parte da un'esigenza concreta: permettere alle strutture ricettive di avere un interlocutore capace di intervenire su più aspetti della gestione, senza tenere separati software, comunicazione, analisi dei dati e strategie commerciali. Il progetto porta infatti sotto lo stesso tetto competenze che normalmente vengono affidate a fornitori differenti. L'obiettivo è creare un sistema coordinato nel quale gestione dell'hotel, marketing e vendita possano dialogare tra loro.

Al centro c'è HexeOne, la piattaforma sviluppata da Hexesoft. Nata inizialmente per la contabilità avanzata, l'analisi di costi e ricavi e il controllo di gestione, nel 2026 è stata indirizzata in modo specifico al settore alberghiero. Nel frattempo il sistema si è ampliato con PMS, Booking Engine, Channel Manager, fatturazione elettronica e funzioni per la gestione di più strutture. Il risultato è una piattaforma cloud all-in-one che segue diverse fasi del lavoro di un hotel: dalla prenotazione alla gestione del soggiorno, dalla vendita all'amministrazione, fino all'analisi dei dati. L'idea è ridurre anche il continuo passaggio da un programma all'altro, mantenendo collegate le informazioni generate dalle diverse attività.

Su questa base si innesta l'esperienza di Retorica, che ha scelto di concentrare una parte crescente del proprio lavoro sul turismo e sull'hotellerie. L'incontro con Hexesoft porta quindi a unire software gestionale, sito web, comunicazione, marketing digitale, dati e strategie di vendita all'interno di un'unica visione. La scelta di Riccione come punto di partenza non è casuale. Il territorio offre un confronto diretto con hotel, gruppi alberghieri e operatori del settore, consentendo alle due realtà di osservare da vicino come cambiano le esigenze delle imprese dell'ospitalità. Il progetto, però, guarda oltre la Riviera. L'idea è utilizzare Riccione come laboratorio e punto di partenza per sviluppare nuove integrazioni, moduli e servizi destinati alle imprese dell'hospitality, con una prospettiva che punta anche ai mercati nazionale e internazionale.