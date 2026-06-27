14 concerti in Valmarecchia: si parte dal Teatro Mariani di Sant'Agata Feltria

Torna la rassegna "Fra Musiche e Luoghi…in Valmarecchia", direttore artistico Augusto Ciavatta

Sabato 27 giugno, presso la Sala Consiliare di Palazzo Fregoso di Sant’Agata Feltria, è stata presentata la Terza edizione di "Fra Musiche e Luoghi…in Valmarecchia", la rassegna musicale nata dalla collaborazione tra "Jupiter – Fra le Note" e la Musica Aps, San Marino Artist, i Comuni di San Leo, Sant'Agata Feltria, Verucchio e Talamello ed il sostegno di RivieraBanca.



Alla presenza di sindaci e assessori, Augusto Ciavatta, direttore artistico di San Marino Artist, ha presentato il cartellone con quattordici concerti ospitati in alcuni dei luoghi più significativi della Valmarecchia. Un programma che attraversa il grande repertorio della musica classica e che accompagnerà il pubblico alla scoperta di un territorio ricco di storia, arte e tradizioni. Primo appuntamento mercoledì 1 luglio presso il Teatro Mariano di Sant’Agata Feltria dedicato al compositore romagnolo Gilberto Cappelli.

"Il progetto nasce con l'intento di valorizzare un'area che rappresenta uno dei patrimoni più affascinanti dell'entroterra riminese, dove borghi medievali, fortezze, chiese e teatri custodiscono un'identità culturale di straordinario valore. La musica diventa così un'occasione per vivere questi luoghi in modo nuovo, trasformando ogni concerto in un'esperienza che unisce qualità artistica e scoperta del territorio", spiega il direttore artistico Ciavatta, che aggiunge: "La rassegna vuole inoltre consolidare il rapporto tra le comunità locali e il proprio patrimonio culturale, contribuendo nello stesso tempo a promuovere la Valmarecchia come meta di interesse turistico. Per i numerosi visitatori che durante l'estate soggiornano sulla Riviera Adriatica, il calendario dei concerti rappresenta un'opportunità per spingersi nell'entroterra e conoscere paesaggi, borghi e monumenti che costituiscono una delle eccellenze storico-artistiche del territorio, arricchendo la vacanza con un'offerta culturale di alto livello".



"L'iniziativa si rivolge quindi non solo agli appassionati di musica classica, ma anche a chi desidera vivere il territorio attraverso esperienze autentiche, capaci di coniugare spettacolo, cultura e turismo. Un invito a scoprire la Valmarecchia seguendo il filo conduttore della musica, in un percorso che coinvolge residenti, visitatori provenienti dalla provincia di Rimini, dal territorio pesarese e dalla Repubblica di San Marino, oltre ai tanti turisti italiani e stranieri presenti sulla costa adriatica", chiosa Ciavatta.