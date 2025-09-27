150 anni del Franchini di Santarcangelo, uno degli ospedali storici italiani

Un evento al Supercinema il 5 ottobre in occasione della Giornata nazionale degli ospedali storici italiani

Ci sarà anche l’ospedale civile di Santarcangelo con i suoi 150 anni fra gli appuntamenti per le celebrazioni della quarta Giornata nazionale degli ospedali storici italiani, in programma al Supercinema alle ore 17 di domenica 5 ottobre.

La ricorrenza sarà l’occasione per ripercorrere le vicende dell’edificio storico, costruito su impulso del sindaco Ludovico Marini e del conte Antonio Baldini, e svolgere un approfondimento sul suo patrimonio artistico, in parte spostato presso i musei comunali e il Municipio. Non mancherà il ricordo dei personaggi che fecero la storia della sanità santarcangiolese – come i medici Achille Franchini e Paolo Onofri o la benefattrice Rosa Lazzarini – con testimonianze e documenti, fino al racconto dell’ospedale com’è oggi: un luogo prezioso per la comunità, dove operano con grande impegno i professionisti di Ausl Romagna supportati dalle attività di numerose associazioni del terzo settore in un lavoro di squadra che aumenta notevolmente il valore del presidio sanitario.

L’ultima fase parte della conferenza, intervallata da letture, brevi video e altri contenuti multimediali, sarà invece un momento di riflessione sulle sfide future che aspettano l’ospedale Franchini così come l’Ausl e il Sistema sanitario nazionale in generale, in un’ottica di integrazione sempre maggiore tra la sanità e gli attori del territorio, sulla scia del percorso iniziato con il Casa Community Lab.

Al termine degli interventi è previso un piccolo momento conviviale con aperitivo e brindisi.