15enne in bici si scontra con un'auto all'altezza del Cimitero greco: interviene l'eliambulanza

L'incidente sulla Statale 16 a Riccione

Un 15enne è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto oggi (domenica 9 novembre), intorno alle 12.30, sulla Statale 16 in zona Fontanelle a Riccione, davanti al Cimitero greco. Il giovane viaggiava in sella a una bicicletta, in direzione Pesaro, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato contro la parte posteriore di un'automobile, che dai primi riscontri stava rallentando, in prossimità dell'incrocio semaforico. Il ragazzino è stato sbalzato di sella ed è rovinato sull'asfalto. Era comunque cosciente. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanza e automedica, che dopo i primi accertamenti ha preferito richiedere il ricovero in ospedale con l'elisoccorso. Le condizioni del 15enne non sono comunque preoccupanti. Il traffico ha subito rallentamenti.