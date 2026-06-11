16-19 giugno: Rimini è capitale mondiale delle due ruote con Velo-City

Il 17 giugno l'attesa Bike Parade

Dal 16 al 19 giugno 2026, Rimini si trasforma nella capitale mondiale delle due ruote ospitando il "World Cycling Summit Velo-city", il più importante congresso internazionale dedicato alla ciclabilità, alla mobilità sostenibile e al cicloturismo. Organizzato dalla European Cyclists' Federation in collaborazione con il Comune di Rimini, FIAB e i principali attori della promozione turistica locale, l'evento torna in Italia dopo 35 anni. Al Palacongressi sono attesi oltre 1.600 delegati e 400 relatori da più di 60 Paesi per ridefinire il futuro delle città moderne.

Se le sessioni congressuali sono riservate agli addetti ai lavori, l'evento clou che coinvolgerà l'intera città, i turisti e gli appassionati sarà la spettacolare Bike Parade di mercoledì 17 giugno, una grande festa su due ruote a cui tutti sono invitati a partecipare.

Bike Parade e Bike Village: il programma del 17 giugno

La Bike Parade è una pedalata tranquilla di circa 10 km, aperta a tutti (cittadini, turisti e i delegati internazionali che prenderanno parte al summit), pensata per riscoprire le bellezze di Rimini dal centro storico al mare, accompagnata da musica, ballerini e artisti lungo il percorso.

Dalle ore 17:00 | Apertura del Bike Village: In Piazzale Fellini prende vita la festa con percorsi di sicurezza stradale per bambini gestiti da FIAB Rimini, un'area Food Truck con specialità gastronomiche e un DJ Set che accompagnerà l'evento fino a mezzanotte.

Ore 18:00 | Premiazione "Verso Velo-city": Sul palco davanti alla Fontana dei Quattro Cavalli, insieme all'Assessore Morolli, verrà premiata la classe scolastica che ha accumulato più chilometri in bicicletta grazie all'app WeCity, un progetto finalizzato alla riduzione delle emissioni di CO2.

Ore 19:00 | Partenza della Bike Parade: Il via scatterà dalla Rotonda Lucio Battisti, davanti al grande portale posizionato sul Lungomare Claudio Tintori (fronte Grand Hotel). Lungo il tragitto ci si imbatterà in quattro punti di intrattenimento con musicisti, ballerini e artisti pronti a esibirsi nei luoghi più belli della città, dal centro storico al mare: al Ponte di Tiberio, piazza Malatesta, Arco d’Augusto e Piazzale Kennedy. Si consiglia di arrivare in anticipo per prendere posto alla partenza.

Percorso



Partenza da Lungomare Tintori direzione porto canale, via destra del Porto, Ponte Resistenza, via Sinistra del Porto verso via Ortigara, Carlo Zavagli, via Tiberio con passaggio sul ponte di Tiberio in ristrutturazione, proseguire lungo via Bastioni Meridionali, all’Arco d’Augusto prendere via XX Settembre, via Flaminia, via IX Febbraio, via Lagomaggio, via Pascoli, Lungomare Murri per rientro in Piazzale Fellini.

Per garantire la massima sicurezza e tranquillità dei partecipanti, dei grandi e dei bambini, il percorso sarà completamente chiuso al traffico veicolare.

Nelle ore di svolgimento della manifestazione (in particolare nella fascia oraria dalle 19:00 alle 21:00 di mercoledì 17 giugno), la circolazione stradale lungo tutto il percorso, sarà temporaneamente interdetta e regolata dal personale della Polizia Locale e dai volontari per consentire il passaggio in sicurezza della carovana di biciclette.