16enne eroe si tuffa per salvare due bagnanti e muore: la tragedia nel ferrarese

Il gesto di coraggio del 16enne Aymane Ed Dafali, in Italia con la famiglia da tre anni

Un gesto di coraggio che però ha avuto un prezzo carissimo. Ieri pomeriggio (sabato 14 giugno) il 16enne Aymane Ed Dafali, di origine magrebina, in Italia da tre anni e residente nel rodigino, ha perso la vita a Lido Estensi, sulla costa ferrarese.

Il giovane era con tre amici su un pedalò a Logonovo, il canale che separa Lido Estensi da Lido Spina. Intorno alle 18 ha notato un uomo e una donna in acqua, in difficoltà a causa delle forti correnti. Si è subito tuffato per aiutarli mentre gli amici attiravano l'attenzione del marinaio di salvataggio.



Il 16enne ha però perso la vita, per una sindrome da annegamento, a causa degli sforzi profusi. Vani i soccorsi praticati dal personale del salvataggio, così come l'arrivo del personale del 118.