18.000 euro per la chirurgia riminese: il dono de “Gli Amici del Panda”

L’associazione benefica onora la memoria di Francesco Pandolfi per il progetto “Sosteniamo il robot di Rimini” per interventi chirurgici all’avanguardia

Trasformare il dolore in energia e la memoria in un gesto concreto di solidarietà. È questo lo spirito che guida l’associazione “Gli Amici del Panda” Odv, che nei giorni scorsi ha formalizzato la donazione di 18.000 euro a favore del reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Rimini.

La cifra, raccolta durante l’intensa attività benefica svolta durante il 2025, è destinata al progetto “Sosteniamo il robot di Rimini”. Si tratta di un’iniziativa d’eccellenza che permette l’utilizzo di tecnologie robotiche all’avanguardia per interventi chirurgici complessi legati alle patologie pancreatiche, garantendo ai pazienti una precisione estrema e tempi di recupero ridotti.

L’associazione, nata nel gennaio 2024 per onorare la memoria di Francesco “Panda” Pandolfi (scomparso nel 2022 a causa di un tumore al pancreas), è riuscita in breve tempo a creare una rete di sostegno straordinaria. Il traguardo dei 18.000 euro è il frutto di un anno di impegno collettivo che ha visto la partecipazione attiva della comunità riminese in una serie di iniziative: il “Panda Day”, celebre torneo annuale di beach volley; le “camminate del sabato”, appuntamenti settimanali di 8 km che uniscono sport e prevenzione; le campagne stagionali, che vedono la distribuzione di PandaOvo, PandaOro e del Panettone del Panda; la cena di beneficenza svoltasi il 20 novembre scorso in occasione della Giornata Mondiale contro il tumore al pancreas.

La cerimonia di consegna del maxi-assegno simbolico si è tenuta all’Ospedale Infermi di Rimini, dove il Direttore dell’UO Chirurgia generale e d’urgenza Gianluca Garulli e il dott. Matteo Ciotti della Direzione Medica di presidio hanno accolto una rappresentanza dell’associazione “Gli Amici del Panda”, composta dal presidente Simone Fantini, il vicepresidente Marco Pandolfi, il segretario Andrea Pandolfi, i soci fondatori Giovanna Alario, Luca Fantini, Daniela Corinaldesi e i soci Lara Volanti, Teresa Cecere, Danilo Ricci ed Enrico Fattini.

L’Ausl della Romagna desidera esprimere la più sincera e profonda gratitudine all’associazione “Gli Amici del Panda” per la generosa donazione, un gesto che testimonia una straordinaria sensibilità e vicinanza ai bisogni dei pazienti e dei professionisti sanitari, contribuendo in modo concreto a rendere le cure sempre più efficaci, sicure e umane.