Dal medico chirurgo ai due dipendenti Scm: ecco le onorificenze riminesi per il 2 giugno

Un riconoscimento che valorizza percorsi esemplari nei settori della sicurezza, della sanità, dell’impresa, del volontariato

Professionisti, rappresentanti delle istituzioni, militari, lavoratori e cittadini che si sono distinti per il loro impegno al servizio della collettività. In occasione delle celebrazioni istituzionali, sono state consegnate le onorificenze, anche per il territorio riminese, dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e le Stelle al Merito del Lavoro a persone che, nel corso della loro vita professionale e personale, hanno dato prova di competenza, dedizione, senso del dovere e solidarietà. Un riconoscimento che valorizza percorsi esemplari nei settori della sicurezza, della sanità, della pubblica amministrazione, dell’impresa, del volontariato e dell’assistenza ai più fragili.

La nota della Prefettura

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Laura CASONATO. Commissario Capo della Polizia di Stato a riposo, ha frequentato il Primo corso delle “ donne agenti di polizia”. Nel corso della lunga carriera, ha prestato servizio a Rimini e in altre sedi, distinguendosi per la professionalità, la competenza e lo spirito di abnegazione nella salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica e nell’attività di contrasto a qualsiasi forma di illegalità a tutela della collettività.

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Giovanni CANCELLIERI Funzionario dell’Ufficio Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Rimini, attualmente in pensione, ha mostrato nel corso della sua carriera particolari competenze nel campo della vigilanza distinguendosi per la significativa collaborazione anche in delicate indagini giudiziarie. Esempio di cittadinanza attiva per il profuso impegno anche in campo sociale.

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Ten. Col. Graziano Eugenio CERAVOLO Ufficiale dell’Esercito Italiano in servizio presso la “Nato Defence College Nucleo di Supporto Nazionale“ dello Stato Maggiore della Difesa, il Ten. Col. Ceravolo si è distinto nel corso della carriera militare per la meritevole attività svolta con totale abnegazione e altissimo senso del dovere. È un esempio di profuso impegno in attività sociali e del volontariato civile.

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Luigi FRENNA Arruolatosi nel 1975 nel Corpo della Guardia di Finanza – Specialità Navale, attualmente in pensione. Nel corso della carriera, il finanziere ha prestato servizio anche a Rimini e nel 1995, ha partecipato alla “Missione Ue-Danubio”, distinguendosi per la meritevole attività svolta. E’ stato uno dei fondatori del “Nucleo di volontariato di protezione civile” dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Rimini di cui ha ricoperto l’incarico di Vicepresidente. Attivo nel campo del volontariato sociale ha partecipato a numerose operazioni di soccorso come istruttore e coordinatore dei piloti della “Guardia Costiera Ausiliaria” in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Rimini.

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Gianluca FABBRI Per oltre 40 anni ha dedicato la sua esistenza con profondo affetto alle cure e all’assistenza di una persona diversamente abile Si è distinto per il grande spirito di sacrificio e di abnegazione nella cura e nell’assistenza dei più fragili con enorme spirito di solidarietà. Un ammirevole esempio di condotta di vita, dedita all’altruismo.

Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana William RAFFAELI Medico chirurgo specializzato in anestesia e rianimazione e in farmacologia applicata e professore universitario. Da oltre quarant’anni partecipa al dibattito sulla “terapia del dolore” in qualità di membro della Commissione Oncologica Nazionale del Ministero della Salute. Ha fondato numerose società scientifiche che negli anni hanno permesso di mantenere viva l’attenzione sul tema del dolore. Direttore dell’Istituto di Formazione in Scienze Algologiche, dal 2007 è Presidente della Fondazione ISAL promotrice della nota iniziativa a carattere nazionale “Cento Città Contro il Dolore”. Esempio di impegno e determinazione nella tutela della salute, si è distinto per lo spirito di abnegazione dimostrato da sempre nell’attività di ricerca, innovazione e cura del dolore per alleviare le sofferenze

Maestro del Lavoro Iuri BETTI Dipendente di Scm Group di Rimini. Laureato in ingegneria civile, nel corso della sua carriera ha sviluppato competenze tecniche di altissimo livello, assumendo ruoli di responsabilità all’interno del Gruppo. Conosciuto a livello internazionale, si è distinto per autorevolezza e affidabilità professionale.

Maestro del Lavoro Mirco BOSCHETTI Dipendente di Hera, ha ricoperto con determinazione e competenza diversi incarichi, fino a diventare responsabile degli impianti dell’acquedotto dell’area Romagna. Ha ricevuto importanti riconoscimenti istituzionali per il significativo contributo fornito durante le recenti emergenze alluvionali.

Maestro del Lavoro Massimo MORRI Dipendente della Scm Group. Laureato in Economia e Commercio. Nel corso degli anni ha acquisito competenze tecniche e di governance aziendale, sia in Italia e all’estero. Figura chiave nell’Organismo di Vigilanza, si occupa di attività di auditing sui temi di conformità e rispetto di normative, inclusi gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro.

Maestro del Lavoro Sabina PESARESI Dipendente della Vici&C Spa. Nel corso della carriera ha contribuito alla crescita della società sviluppando con precisione ed affidabilità soluzioni organizzative che hanno inciso sull’efficienza aziendale. Attenta all’ambiente lavorativo, trasmette con passione ai giovani assunti il patrimonio di conoscenze acquisto.