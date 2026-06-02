Attrezzi della Technogym copiati: l'azienda segnala, Finanza interviene a Rimini Fiera

Sequestrati alcuni prodotti esposti nello stand di un'azienda, ritenuti in violazione di brevetti di design

Intervento della Guardia di Finanza durante RiminiWellness, la manifestazione internazionale dedicata a fitness, sport e benessere che si è conclusa domenica nei padiglioni della Fiera di Rimini. Su segnalazione di Technogym, i militari hanno sequestrato alcuni prodotti esposti nello stand di un'azienda, ritenuti in violazione di brevetti di design. Secondo quanto comunicato dalla stessa Technogym, si trattava di copie di attrezzature realizzate in Cina e commercializzate da un'azienda italiana. L'intervento sarebbe scattato nell'ambito delle attività di tutela della proprietà intellettuale e del contrasto alla contraffazione. In una nota, l'azienda con sede a Cesena sottolinea come la protezione della proprietà intellettuale rappresenti una priorità strategica, evidenziando gli investimenti effettuati ogni anno in ricerca e innovazione per sviluppare prodotti caratterizzati da design, biomeccanica, tecnologia e sicurezza. "La contraffazione - evidenzia Technogym - non solo danneggia l'azienda, ma può rappresentare anche un rischio per la sicurezza degli utilizzatori finali".