Secchiano, cade durante un salto in pista: elitrasportato al Bufalini di Cesena

Il centauro è stato ricoverato in eliambulanza

Un centauro di 30 anni è stato ricoverato con l'eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena, dopo un incidente avvenuto in mattinata (martedì 2 giugno) sulla pista da motocross di Secchiano, località La Cantina. Il giovane e un amico hanno scelto, per una seduta di allenamento in sella, la pista di Secchiano, che è molto frequentata anche da piloti di alto profilo e da appassionati di fuori regione per le sue caratteristiche tecniche. Durante un giro, affrontando un salto in discesa, è avvenuta la caduta di sella del 30enne. Ad allertare la macchina dei soccorsi è stato l'amico: sulla pista è atterrata l'eliambulanza, seguita poi dall'arrivo del personale del 118 via terra. Dalle testimonianze, il ferito non sarebbe un habitué del crossodromo e aveva da poco ripreso gli allenamenti in sella alla moto.