200 panchine con la Virtus Acquaviva: nuovo traguardo per mister Bizzotto

Premiati anche i suoi collaboratori: Simone Bacciocchi e Andrea Lani

Un nuovo traguardo per mister Gigi Bizzotto, allenatore della Virtus Acquaviva. Il tecnico infatti ha raggiunto quota 200 panchina in neroverde: è stato così premiato dalla società sammarinese, con una targa celebrativa. Stesso riconoscimento per i due collaboratori del tecnico: Simone Bacciocchi e Andrea Lani, rispettivamente preparatore atletico e vice allenatore. Bizzotto, sulla panchina della Virtus, ha conquistato due scudetti, due Coppe Titano e due Supercoppe. In Europa ha raggiunto il terzo turno dei preliminari di Conference League (risultato mai eguagliato), lottando per l'accesso alla fase a gironi. Quest'anno la Virtus sta inseguendo in campionato: ha 32 punti, 1 in meno della capolista Tre Fiori.