21enne ucciso da una fucilata, il corpo abbandonato ai margini dell'Autostrada del Sole

Giallo nel Lodigiano, 21enne trovato senza vita ucciso da un colpo d'arma da fuoco al torace

È stato trovato senza vita in un campo ai margini dell’Autostrada del Sole, all’altezza di Pieve Fissiraga, il corpo di Mohamed Kaoukeb Raji, 21 anni, di origini marocchine. Il giovane, che risultava senza fissa dimora ma aveva vissuto in passato tra Novara, Varese e più recentemente ad Avezzano (L’Aquila), è stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco al torace, verosimilmente una fucilata, come confermato dal medico legale intervenuto sul posto.



A notare movimenti sospetti nei pressi dei campi è stato un agente della polizia locale, che ha poi scoperto il cadavere. Nei pressi del ritrovamento c'erano amici e parenti del ragazzo, arrivati dalla provincia dell’Aquila dopo aver saputo della tragedia.



Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è stato lanciato dalla madre della vittima, informata da due amici del figlio che avrebbero appreso la notizia dell’omicidio. I tre si sono diretti subito nella zona, dove sono stati raggiunti dai carabinieri del Reparto Scientifico di Lodi per i rilievi.



Gli inquirenti ascoltano tre persone come testimoni, ritenute “informate dei fatti”. Tra loro ci sarebbe anche un giovane che, secondo fonti investigative, avrebbe accompagnato Mohamed nella zona e potrebbe essere stato l’ultimo a vederlo vivo.



Non è escluso al momento un collegamento con lo spaccio di stupefacenti, attività di cui il ragazzo aveva precedenti e che è nota nella zona in cui è avvenuto l’omicidio. Il campo in cui è stato trovato il corpo è infatti considerato da tempo area sensibile per traffici illeciti.