25 aprile a Rimini: un programma di eventi diffuso per ricordare la Resistenza

Dalla cerimonia ufficiale a "Balla la Liberazione" con il concerto di Eugenio Finardi

Rimini si prepara a celebrare l'81° anniversario della Liberazione d'Italia con un programma articolato che prende avvio mercoledì 22 aprile e culmina nel fine settimana del 25 aprile. Un'occasione per ricordare il tributo straordinario pagato dalla città durante la Seconda Guerra Mondiale: Rimini è infatti insignita della Medaglia d'Oro al Valor Civile, riconoscimento conferito per il coraggio e l'abnegazione dimostrati dalla popolazione durante i durissimi mesi compresi tra il novembre 1943 e il settembre 1944, quando la città fu ridotta a un centro spettrale dai pesanti bombardamenti subiti. Una ferita profonda, ma anche una testimonianza di straordinaria resistenza civile, che ogni anno le celebrazioni del 25 aprile rinnovano nella memoria collettiva.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 22 aprile alle ore 17, al Parco Briolini di via Sforza, dove si terrà una cerimonia celebrativa in ricordo degli Sminatori B.C.M.(Bonifica Campi Minati), caduti nell'immediato dopoguerra durante le operazioni di sminamento del territorio riminese. Un momento di raccoglimento presso il monumento a loro dedicato, davanti al Centro Sociale "La Casa Colonica", per non dimenticare chi ha perso la vita anche dopo la fine del conflitto, rendendo sicura la terra liberata.

Il programma prosegue venerdì 24 aprile alle ore 17 alla Sala della Cineteca di via Gambalunga 27, con un appuntamento di grande valore culturale. Sara Jane Ghiotti, voce e arrangiamento, insieme a Giulia Lazzarini alla viola, porterà in scena Una canzone per la Resistenza. A seguire, verrà presentato il podcast Fragheto e le stragi nazi-fasciste nell'entroterra riminese, settimo episodio della serie Rimini in guerra 1943-1945, curato da Antonio Mazzoni e Daniele Susini, produzione Gruppo Icaro per il Comune di Rimini con il coordinamento scientifico della Biblioteca civica Gambalunga e dell'Istituto per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea della provincia di Rimini.

La mattina di sabato 25 aprile, a partire dalle ore 9.30, l'ANPI Rimini curerà la deposizione di fiori alle targhe di vie e piazze dedicate a partigiani e antifascisti, un gesto simbolico e diffuso su tutto il territorio cittadino per tenere viva la memoria nei luoghi stessi che ne portano il nome.

Nel pomeriggio si svolgerà la cerimonia ufficiale: alle ore 15.15 a Piazzale Roma – Parco Cervi, si raduneranno autorità, delegazioni partigiane, combattentistiche e d'Arma, rappresentanze politiche, sindacali, studentesche e cittadine. Alle 15.30 prenderà il via la cerimonia con la posa di una corona al Monumento della Resistenza, seguita dal corteo che raggiungerà piazza Cavour, dove alle ore 16.30 interverrà il Sindaco Jamil Sadegholvaad. L'orazione celebrativa sarà tenuta da Andrea Caputo, Presidente dell'ANPI di Rimini.

A completare le celebrazioni, con il contributo del Comune di Rimini, il Parco XXV Aprile ospiterà "Balla la Liberazione", la tre giorni di musica, cultura e street food organizzata dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori nel Parco Serra Cento Fiori di via Galliano 19, con ingresso gratuito. Venerdì 24 aprile si parte alle ore 17 con la Voodoo Child Band, seguita in serata dal dj set Velvet Remember con dj Elio Lucifer Rising e dj Fullnelson. Sabato 25 il momento clou: alle 16 salirà sul palco la Osaka Flu Band, a cui seguirà il concerto di Eugenio Finardi con il suo spettacolo Tutto Finard, accompagnato da Giuvazza Maggiore, Maximilian Agostini e Claudio Arfinengo, in un viaggio attraverso oltre cinquant'anni di carriera che intreccia i grandi successi ai brani del nuovo album TUTTO (2025). In serata dj set con Dj Muna da Radio Icaro feat. Alessandro Pagliarani al sax. Domenica 26 aprile, dalle ore 15, spazio ai nuovi talenti con la finale di Palco Zero, il contest per band emergenti a cura di Risuona Rimini, seguito dal concerto dei Kaimani Distratti e dal dj set conclusivo degli Ikigai Kollective.