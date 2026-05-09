Cade in bici sulla ciclabile a Santa Giustina: ciclista trasportato al Bufalini con l’elisoccorso

L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo ed è finito a terra con il volto

Cade con la bici e sbatte la faccia sull'asfalto: ciclista al Bufalini con l'elisoccorso. E' successo questa mattina, sabato 9 maggio, sulla pista ciclabile che costeggia il fiume a Santa Giustina. L'uomo era uscito in bici assieme a due amici e procedeva in direzione mare. Si trovava in testa al gruppo e, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra con il volto. Anche i suoi amici sarebbero caduti non riuscendo ad evitare lo scontro. L'uomo è stato soccorso da personale del 118 con ambulanza ed automedica. E' stato poi portato al Bufalini di Cesena in elisoccorso con un trauma facciale.