Rimini, auto investe un’anziana sulle strisce pedonali in via Rosmini

L’incidente a Rimini davanti alla farmacia

Auto esce dal parcheggio ed investe un pedone. E' successo questa mattina, sabato 9 maggio, intorno alle 9 in via Rosmini a Rimini. Una mini, guidata da un uomo, stava uscendo dal parcheggio della farmacia quando, per cause ancora al vaglio, ha investito un'anziana. La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi un'ambulanza, un'automedica e la Polizia Locale. La signora è stata portata in ospedale. Via Rosmini è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.