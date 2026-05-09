Cocaina nascosta nelle auto di una concessionaria: quattro arresti tra Pesaro e Rimini

Oltre 200 episodi di spaccio scoperti dai carabinieri di Urbino dopo più di un anno di indagini partite da una morte per overdose

Cocaina nascosta nelle auto di una concessionaria e venduta con il sistema della “pronta consegna”. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Urbino al termine di una lunga indagine che ha portato a quattro misure cautelari per detenzione e spaccio di droga, morte come conseguenza di altro delitto e tentata estorsione.

Due persone sono finite in carcere, una ai domiciliari e una quarta ha ricevuto l’obbligo di dimora. L’inchiesta è partita dalla morte per overdose di un 40enne di Lunano, trovato senza vita nel luglio 2024.

Secondo gli investigatori, il gruppo gestiva da anni un’attività di spaccio tra le province di Pesaro-Urbino e Rimini. Documentati oltre 200 episodi di cessione di cocaina e 72 capi di imputazione.

La droga veniva nascosta all’interno delle vetture parcheggiate nel piazzale di una concessionaria riconducibile a due indagati. Ai clienti venivano inviate foto delle auto dove recuperare le dosi.

Nel corso delle indagini sono emersi anche episodi di minacce, aggressioni e una tentata estorsione legata a debiti per l’acquisto di stupefacenti. Secondo gli inquirenti, alcuni coinvolti sarebbero inoltre responsabili dell’incendio doloso di una Bmw X3 avvenuto a Sassocorvaro Auditore.