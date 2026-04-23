25 Aprile: il programma delle celebrazioni a Poggio Torriana
A ricordare i caduti di tutte le guerre sarà Ronny Raggini, sindaco di Poggio Torriana, con l'intervento di Giusi Delvecchio, Presidente Anpi
In occasione dell'81° Anniversario della Liberazione dal Nazifascismo si rinnova la celebrazione istituzionale a Poggio Torriana al Monumento dei Caduti presso il Parco delle Rimembranze al Municipio di Poggio Berni.
Il programma della mattinata istituzionale di sabato 25 aprile prevede il ritrovo delle autorità alle ore 12.15 presso il Parco delle Rimembranze in Via Roma, 25 per la deposizione della Corona d'Alloro ai piedi del Monumento.
A ricordare i caduti di tutte le guerre sarà Ronny Raggini, sindaco di Poggio Torriana, con l'intervento di Giusi Delvecchio, Presidente Anpi - Alba Mini sezione di Santarcangelo.
La cittadinanza è invitata a partecipare per rendere omaggio a quanti diedero la propria vita per difendere la libertà.