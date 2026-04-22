25 Aprile, il programma delle celebrazioni a San Giovanni in Marignano

Celebrazioni in piazza Silvagni, con la partecipazione degli studenti della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale

Dopo il reading teatrale Madri Costituenti: Donne, Libere, Sovrane, il programma delle celebrazioni della Festa della Liberazione prosegue venerdì 24 aprile (ore 21, sala del Consiglio comunale) con la proiezione del documentario La donna nella Resistenza, realizzato dalla Rai nel ventesimo anniversario della Liberazione e diretto da Liliana Cavani. Il docufilm raccoglie le testimonianze di una ventina di donne partigiane, diverse per età, provenienza e condizione sociale, offrendo uno sguardo intenso e ancora attuale sul contributo femminile alla lotta di liberazione dal nazifascismo. Un racconto fatto di esperienze spesso drammatiche, che apre a una riflessione ancora viva sui temi della parità, dei ruoli di genere e delle persistenti forme di marginalizzazione nel dopoguerra. L’appuntamento è in collaborazione con Anpi Cattolica - San Giovanni.

Il percorso si concluderà con le celebrazioni del 25 aprile in piazza Silvagni, alla presenza delle autorità civili e militari e con la partecipazione degli studenti della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale, che in questi mesi hanno lavorato sul tema delle Madri Costituenti.

In occasione della cerimonia, la sindaca Michela Bertuccioli consegnerà una copia della Costituzione alle ragazze e ai ragazzi che nel 2025 e nei primi mesi del 2026 hanno compiuto 18 anni, come gesto simbolico di cittadinanza attiva e consapevole.

Inoltre, dal 24 al 26 aprile, lo spazio della ex pescheria ospiterà Cronisti di memoria, l’esposizione dei lavori degli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale realizzati nell’ambito del progetto Pensare Futuro.