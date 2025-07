25 luglio, Giornata nazionale contro gli annegamenti: a Cattolica scendono in acqua i cani eroi

Altamarea Beach Village ospita l’iniziativa con unità cinofile da tutta Italia per sensibilizzare sulla sicurezza in mare

Torna anche quest’anno il progetto “Cattolica Spiaggia Sicura”, iniziativa delle Spiagge di Cattolica per promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza attraverso eventi educativi e coinvolgenti rivolti al pubblico delle spiagge.

Dopo il primo appuntamento del 18 giugno, il secondo evento della rassegna è fissato per venerdì 25 luglio alle ore 16.30, all’Altamarea Beach Village – zona 105, in occasione della Giornata nazionale sulla prevenzione degli annegamenti.

Protagonisti assoluti saranno i cani da salvataggio in acqua, accompagnati dagli operatori cinofili delle scuole specializzate: l’Unità Cinofila di Soccorso in Acqua Pegasus di Porto Recanati la Scuola Italiana Terranova di Pisa, capitanata da Marco Zaccagni

A coordinare e supportare l’intero evento sarà il centro cinofilo “Io Mi Fido di Te”, realtà attiva sul territorio nella formazione, nella promozione della relazione uomo-cane e nell’educazione alla sicurezza.

Durante il pomeriggio si svolgeranno dimostrazioni pratiche di salvataggio in mare, con l’intervento di cani appositamente addestrati – Terranova, Labrador, Golden Retriever e Pastori Tedeschi – impegnati in simulazioni reali di recupero in acqua. Una giornata emozionante, pensata per grandi e piccoli, utile a far conoscere da vicino il lavoro prezioso delle unità cinofile e a sensibilizzare sul tema della prevenzione in ambito balneare.

“È un immenso piacere poter divulgare messaggi profondamente educativi e di importanza capillare attraverso una comunicazione emozionale e coinvolgente. Gli eventi dedicati agli ospiti delle spiagge nell’ambito dell’iniziativa “Spiaggia sicura” hanno lo scopo di informare il pubblico sul lavoro capillare e incisivo che si svolge ogni giorno per garantire giornate sicure e protette dal punto di vista della prevenzione e della salute” sono le parole dei bagnini e delle bagnine delle SPIAGGE DI CATTOLICA, Daniela Bartoli, Vanessa Tenti, Angela Pirani, Mirella Masi, Maddalena Dellasantina. “Inoltre, la data del 25 luglio è simbolica perché è dedicata alla prevenzione degli annegamenti, e in un’ottica di divulgazione auspicata da Amministrazioni ed Enti come la FEE (Foundation for environmental education) si rivela particolarmente significativa”.

“Siamo felici di prendere parte a questa iniziativa con due scuole cinofile d’eccellenza,” commenta Riccardo Ariù, presidente del centro Io Mi Fido di Te. “Le dimostrazioni non solo mostrano la preparazione dei cani e dei conduttori, ma trasmettono anche un messaggio importante di responsabilità, formazione e collaborazione tra uomo e cane in contesto acquatico”.

“Un'altra importante iniziativa sul tema della sicurezza nelle nostre spiagge – interviene l’Assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci -. Una sicurezza integrata che si avvale di più attori. Oggi i protagonisti indiscussi sono i nostri amici a quattro zampe. I cani si sono rivelati un aiuto prezioso per l’uomo in tante situazioni critiche in mare. Con questa giornata dedicata alle dimostrazioni e prove di salvataggio, puntiamo a diffondere una maggiore consapevolezza su quelli che possono essere i rischi e su come vengono affrontati. E siamo certi che tali iniziative facciano sentire turisti e cittadini più sicuri e protetti permettendo loro di trascorrere con maggiore serenità le vacanze nella nostra città e sulle nostre bellissime spiagge”

Il progetto “Cattolica Spiaggia Sicura” si concluderà il 7 agosto con una dimostrazione di primo soccorso presso la spiaggia Oasis 70-71, ma la giornata del 25 luglio rappresenta un punto culminante per il suo valore simbolico e il forte coinvolgimento del pubblico.