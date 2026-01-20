350 persone per "battezzare" il 2026 del Motoclub Renzo Pasolini: è festa al Frontemare

Presenti anche esponenti politici: Spinelli, Frisoni e Lari

Come ogni anno dal 2014, si è svolta al Frontemare di Rimini la festa di inizio anno del Motoclub Renzo Pasolini, che ha riunito atleti, addetti ai lavori e istituzioni per la premiazione della 14ª edizione del Trofeo Minimoto Marco Simoncelli, dei campionati regionali di minimoto dell’area Nord e Centro-Sud e delle competizioni regionali Emilia-Romagna.​

L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 350 persone e la presenza di rappresentanti del mondo sportivo e istituzionale, tra cui la senatrice Domenica Spinelli, l’assessora allo Sport della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni e l’assessore allo Sport del Comune di Rimini Michele Lari. Presenti anche il direttore della Velocità motociclistica italiana Simone Folgori, piloti, costruttori e operatori del settore.

L’organizzazione delle premiazioni è stata curata dal Motoclub Renzo Pasolini insieme a Sergio Rastelli (presidente del Motoclub), Martino Barberi (consigliere), Zaghini Gianfranco (membro del Comitato Regionale Minimoto Emilia-Romagna), Sara Zaghini e Veronica Tommasini (consigliere del Motoclub, Social Media Manager del Motoclub e del Trofeo), nonché RacingRevolution2.0, che ha preparato tutti i video e le foto della giornata. Il Trofeo Marco Simoncelli ha ricevuto particolare risalto come momento centrale dell’evento, sottolineando il suo ruolo nel percorso formativo dei giovani piloti.

Nel corso della giornata sono stati consegnati i riconoscimenti agli atleti distintisi nei campionati regionali e interregionali di minimoto, con attenzione al ruolo delle competizioni di base nel motociclismo italiano. La festa del Motoclub Renzo Pasolini, alla prima edizione nel 2014, è organizzata dal Frontemare di Rimini ogni anno da allora.