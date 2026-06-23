39esima edizione per la "Notte dei 100 catini" a Novafeltria: riti, magia e laboratori in piazza

Martedì 23 giugno Novafeltria rivive per la 39esima volta una delle sue tradizioni più suggestive

Martedì 23 giugno Novafeltria si prepara a rivivere una delle sue tradizioni più suggestive, magiche e attese: la Notte dei Cento Catini, che quest'anno taglia il prestigioso traguardo della 39ª edizione. L’evento, organizzato dall’Associazione Pro Loco in sinergia con NovArt e in stretta collaborazione con il Comune di Novafeltria, vanta anche i patrocini della Regione Emilia Romagna, di VisitRomagna e della Camera di Commercio della Romagna.

La Notte dei Cento Catini non è un semplice appuntamento estivo ma un vero e proprio patrimonio culturale, una festa storica amata e partecipata da tutto il circondario e anche da fuori regione. La manifestazione affonda le sue radici nelle antiche usanze legate al Solstizio d’Estate e fu ideata dalla sensibilità di Ginetta Bianchi. Il nome richiama il rito propiziatorio di lasciare all'aperto, durante la notte di San Giovanni, catini colmi d'acqua, erbe spontanee e petali di fiori, affinché raccogliessero la magica rugiada solstiziale. Una tradizione che unisce sacro e profano, tramandata con passione per mantenere vivo il legame profondo tra la comunità e la propria terra.

La grande novità di quest'anno risiede nel forte spirito di coesione che abbraccia l'intero tessuto economico locale. È infatti partito un esclusivo contest che coinvolge attivamente i commercianti di Novafeltria. Le attività di tutto il territorio del comune di Novafeltria, realizzeranno vetrine a tema "Notte dei Cento Catini", accompagnando cittadini e visitatori dentro l'atmosfera misteriosa della festa.

A partire dal tardo pomeriggio di Martedì 23 Giugno, Novafeltria si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto tra profumi, suoni ancestrali, rievocazioni e spettacoli mozzafiato.

La festa prende il via quest’anno alle ore 18:30 con l’apertura degli stand gastronomici e del mercatino dei prodotti naturali. Prenderà vita anche il suggestivo “Salotto dei Quattro Elementi e dei Cinque Sensi” in zona Chiesetta Santa Marina. Tra le novità 2026, per i più piccoli, i laboratori creativi I Portali del Bosco Segreto e i racconti del Teatro Kamishibai con Franco Baldoni nei giardini pubblici dietro il municipio dalle ore 18:00.

Dalle ore 19:30 via alle eleganti evoluzioni dei tessuti aerei che incanteranno il pubblico nel Giardino delle Streghe con Hortus Laminae Volantis nei giardini pubblici.

L'atmosfera si scalderà alle 20:30 con il ritmo travolgente dei Tamburini della Cerna dei lunghi Archi di San Marino. Per chi vorrà indagare il futuro, aprirà ufficialmente anche l’Angolo Divinatorio con tarocchi e cartomanti.

Il momento solenne è in programma alle 21:00 con il Corteo della Notte dei Cento Catini, accompagnato dal suono cadenzato dei Tamburini, con figuranti in costume. Alle 21:15 via al cuore della tradizione: il Saluto al Solstizio d’Estate, seguito dal Rito dell’acqua lustrale e dal Rito del comparatico. Le Dame Bianche celebreranno la natura portando i loro doni ai 4 elementi. Alle 21:30 spettacolo “Amore e Ombre” con l'epica Lotta con il Leone, un mozzafiato Spettacolo di fuoco e le affascinanti Danze delle donne velate, a cura delle scuole di danza A.S.D. Edgar Degas e Power Fil Fitness Club. La festa proseguirà dalle ore 22:00 fino a tarda notte, con il concerto de I Musici, band di folk estremo, conosciuta dal panorama musicale nazionale.