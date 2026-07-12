Marco Bezzecchi operato all’ospedale di Sassuolo dal professor Porcellini: intervento riuscito

Il pilota riminese dell’Aprilia è stato sottoposto a un intervento d’urgenza dopo la frattura della clavicola rimediata nelle qualifiche del Gp di Germania. Obiettivo: rientrare per Silverstone

È riuscito con successo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto questa mattina Marco Bezzecchi all’ospedale di Sassuolo. Il pilota riminese dell’Aprilia, classe 1998, era rientrato in Italia dopo la caduta nelle qualifiche del Gran Premio di Germania al Sachsenring, dove aveva riportato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra.

L’operazione, iniziata intorno alle 8.15, è stata eseguita dal professor Giuseppe Porcellini, direttore dell’Ortopedia dell’ospedale di Sassuolo e specialista di riferimento nella chirurgia della spalla, affiancato dagli ortopedici Giorgini, Donà e Selleri e dall’anestesista Sabrina Prampolini. Al termine dell’intervento, concluso con esito positivo, Bezzecchi è rientrato in reparto, assistito dai familiari.

Il pilota inizierà ora il percorso di riabilitazione con l’obiettivo di tornare in pista il prima possibile. Il team Aprilia auspica il recupero in tempo per il Gran Premio di Silverstone, in programma dopo la pausa estiva del Motomondiale.