Violenza sessuale in spiaggia a Rimini: indagini dopo la denuncia di una 18enne tedesca

Chiesto l'incidente probatorio per il 20enne indagato

La Procura di Rimini ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari di procedere con un incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta per presunta violenza sessuale che vede indagato un giovane di 20 anni, di origine albanese e residente in città. Il ragazzo, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù, è accusato del reato previsto dall’articolo 609-bis del Codice penale.

A presentare denuncia è stata una giovane turista tedesca nata nel 2008, che si trovava in vacanza sulla Riviera romagnola. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, i fatti contestati sarebbero avvenuti nella mattinata del 6 luglio sulla spiaggia del Bagno 109, sul lungomare Spadazzi di Rimini.

La denuncia e l’ipotesi della Procura

Secondo l’accusa, il 20enne avrebbe costretto la ragazza a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà, approfittando anche di un presunto stato di alterazione legato al consumo di bevande alcoliche. La giovane, ritenuta persona offesa nel procedimento, ha raccontato agli investigatori la propria versione dei fatti.

La Procura, coordinata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi, ha ritenuto necessario acquisire al più presto la testimonianza della ragazza attraverso l’incidente probatorio, considerata la sua particolare vulnerabilità e il fatto che risieda all’estero.

La richiesta al Gip

Oltre all’audizione anticipata della presunta vittima, la Procura ha chiesto anche una ricognizione fotografica dell’indagato. Ora spetterà al Gip valutare se accogliere la richiesta.

L’incidente probatorio consente di raccogliere una prova durante la fase delle indagini preliminari, che potrà eventualmente essere utilizzata in un futuro processo. Non rappresenta un accertamento della responsabilità dell’indagato, che resta presunto innocente fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna.