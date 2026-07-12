Novafeltria: un secolo accanto alle famiglie, il traguardo delle onoranze funebri Cometa ex Giannini

Dal 1926 a oggi la storia dell'attività nata con Aurelio Giannini e oggi guidata dalle famiglie Serafini e Pellegrini

È il mestiere più difficile perché si entra in contatto con le persone nel momento per loro più doloroso, quello in cui ci separa da un proprio caro. È un mestiere dunque che richiede discrezione e umanità: valori che le onoranze funebri di Novafeltria, prima Giannini e ora Cometa, custodiscono da cento anni. Prima sotto la gestione della famiglia Giannini, Aurelio e suo figlio Pier Paolo; oggi da Pierluigi e Manuel Serafini, da Loris e Andrea Pellegrini, affiancati da Massimo Bartolini. Le onoranze funebri Cometa hanno superato il traguardo del secolo di attività, una ricorrenza celebrata venerdì (10 luglio), in una serata all'hotel Villa Labor di Pugliano, a Montecopiolo, alla presenza del sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini e di Pier Paolo Giannini, che ha preso la parola raccontando la nascita dell'attività. A fondarla fu il padre di Pier Paolo, Aurelio, falegname e persona molto nota in paese, per il suo ruolo chiave nell'aprire la tradizione della grande festa di Carnevale, e successivamente gestore del teatro sociale. Nel 1926 nacquero così le onoranze funebri Giannini. Nato nel 1943, Pier Paolo da ragazzino iniziò ad assistere il padre nel lavoro, per poi prendere le redini nel 1966, alla morte del genitore. Tra i ricordi più vividi, quelli dei rigidi inverni in Valmarecchia, quando le copiose nevicate rendevano un'impresa raggiungere le case più isolate per portare via i defunti. In parte per le fatiche di un mestiere piuttosto impegnativo, ma soprattutto per dedicarsi a una sua vecchia passione, nel 1993 Pier Paolo Giannini decise di cedere l'attività e di aprire la galleria d'arte "Il diamante". Il testimone è passato così a Pierluigi Serafini, protagonista degli ultimi 32 anni di storia delle onoranze funebri. La sede è sempre quella storica, in via XXIV Maggio, sulla strada Marecchiese: ma oggi Serafini e Loris Pellegrini, affiancati da Massimo Bartolini, hanno accolto nella "squadra" anche i figli Manuel e Andrea. Per il passaggio del testimone ci sarà tempo, ma intanto i due giovani si sono già fatti valere per operosità e spirito di servizio.