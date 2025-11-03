4 Novembre: vetrine dedicate alle uniformi dei Carabinieri a Rimini, Riccione e Cattolica

Gli allestimenti in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Anche quest’anno, in occasione della ricorrenza del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, sono state allestite a Rimini, Riccione e Cattolica, vetrine presso prestigiose boutique nei centri storici dei tre comuni della riviera.

Sono esposte per alcuni giorni le divise che i Carabinieri indossano nel quotidiano servizio d’Istituto e le Grandi Uniformi Speciali, utilizzate in occasione di cerimonie solenni, quali ad esempio la festa dell’Arma e quella della Repubblica.